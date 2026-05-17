На Западе раскрыли ситуацию с французскими миротворцами на Украине
Претензии на размещение французских миротворцев на Украине и в Иране лишены здравого смысла. Так ситуацию оценил экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.
Отдельно Бо указал на непрофессионализм европейских дипломатов, назвав их заявления ребячеством.
«Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания», — заключил бывший советник НАТО.
В марте министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что страна отказалась от идеи отправить воинский контингент на Ближний Восток, поскольку оснований для принятия такого решения нет.