ВС РФ провели комбинированную атаку по украинским объектам

Российские войска атаковали военные объекты на Украине дронами «Герань» и баллистическими ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К». Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

В публикации говорится, что взрывы и пожары произошли в Одессе и Днепропетровске.

Днепропетровск начали атаковать около 04:00 часов мск.

«Предварительно, применялись более 10 ракет «Искандер-М» и 4 — «Искандер-К». Целью, вероятно, были военные объекты. Во время пожара в Днепропетровске загорелся склад с фейерверками», — говорится в сообщении.

Одессу атаковали более 40 БПЛА «Герань». Взрывы и вспышки были видны в городском порту.

Несколько сильных взрывов также произошли в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно.

Раскрыта возможная тактика ВСУ во время атаки дронов на Москву

18 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны». По его словам, действия украинской стороны «не могут трактоваться иначе как военные преступления», а ответ России «не заставит себя ждать».