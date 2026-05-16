В юго-восточной части Румынии, в уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд. Находка была сделана во дворе нежилого дома в селе Пардина. Министерство обороны республики сообщило, что техническая проверка подтвердила наличие в корпусе снаряда взрывчатки массой два килограмма. Периметр территории был незамедлительно оцеплен, опасный предмет готовят к утилизации.

Ведомство не уточнило возможное происхождение снаряда. Однако его обнаружение произошло в регионе, который регулярно подвергается рискам, связанным с обломками российских и украинских ракет и беспилотников, падающими на территорию Румынии. Румынские власти пока не делали официальных заявлений о том, мог ли этот снаряд быть частью боеприпасов, использованных в ходе конфликта на Украине.

Это не первый инцидент, когда на румынской земле находят опасные предметы, предположительно связанные с войной. В апреле Румыния уже вызывала российского посла после падения обломков беспилотника в районе города Галац, обвинив Москву в угрозе региональной безопасности. Примечательно, что тогда румынское минобороны заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны, а сами обломки, вероятно, упали с украинской территории.

Ситуация вокруг происхождения этих предметов часто сопровождается путаницей. Ранее появлялись противоречивые сообщения о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые затем были опровергнуты. Власти Румынии продолжают усиленно мониторить воздушное пространство и проверять сообщения о падениях. Местных жителей призывают сообщать о любых подозрительных находках и не приближаться к ним.