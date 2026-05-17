Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

За сутки над территорией Курской области было сбито 88 украинских беспилотников различного типа. Также зафиксировано 115 артиллерийских ударов по отселенным районам приграничья и 16 атак дронов с использованием взрывных устройств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Оперативного штаба Курской области.

В результате обстрелов пострадали три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района 35-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и рваные травмы руки и колена. От госпитализации он отказался.

Еще одна пострадавшая — 69-летняя женщина из района хутора Фонов Рыльского района. Ей оказали помощь на месте. В деревне Некрасово ранения получил 66-летний мужчина, его отпустили на амбулаторное лечение.

Также сообщается о повреждении фасада недействующего ангара во Льгове, магазина в поселке имени Куйбышева и объекта энергетики в селе Верхняя Груня. Из-за этого без электроснабжения остались четыре населенных пункта. Погибших в результате атак нет.

Ранее стало известно, что в ночь с 16 по 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 556 украинских БПЛА.