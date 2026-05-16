Новейший авианосец США вернулся домой после 11 месяцев похода

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу в Норфолке (Вирджиния) после 11 месячного похода и участия в войне с Ираном. Об этом сообщил Военно-морской институт США (USNI).

В ходе рекордного 326-дневного развертывания авианосная ударная группа и ее 4500 моряков побывали в Северном, Средиземном, Карибском и Красном морях.

«Спустя почти год после своего отбытия авианосец «Джеральд Форд» вернулся в субботу на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, завершив самое длительное развертывание авианосной ударной группы со времен войны во Вьетнаме», — сообщается на сайте USNI.

«Форд» и сопровождающие его корабли участвовали в учениях НАТО в Северном море, а месяц спустя прибыли в Карибское море. Там авианосная ударная группа «сыграла ключевую роль в беспрецедентном наращивании» сил у берегов Венесуэлы. Авианосец служил платформой для морских пехотинцев, захватывающих гражданские суда и нефтяные танкеры.

Затем авианосец вернулся на Ближний Восток. В марте, когда корабль находился в Красном море, случился крупный пожар в прачечной. Более 200 моряков отравились дымом, пострадали помещения. Авианосец 10 дней находился на ремонте в портах Греции и Хорватии. Затем он участвовал в нападении США на Иран.

Авианосная ударная группа включала в себя сам авианосец, девять эскадрилий, несколько эсминцев. Также подобные группы всегда скрытно сопровождает как минимум одна многоцелевая субмарина (типа «Лос-Анджелес» или «Вирджиния»). Данные о подлодках официально засекречены.