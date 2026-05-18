Российский генерал напомнил о Трампе в связи с учениями по ядерному оружию в Белоруссии
Тренировка боевого применения ядерного оружия в Белоруссии является плановой. Нет оснований полагать, что она проводится «накануне чего-то», заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с изданием «Подъем».
Ранее белорусское Минобороны сообщило, что в республике началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Ее целью в ведомстве назвали совершенствование уровня подготовки личного состава и проверку боеготовности. Также отмечается, что мероприятия проводятся в рамках Союзного государства
В разговоре с журналистами Соболев подчеркнул, что пугаться таких учений не стоит. По его словам, плановые тренировки нужно проводить как можно чаще.
17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности страны. По его словам, ядерной державе нельзя угрожать.