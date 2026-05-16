На Украине потребовали выдавать повестки трудовым мигрантам

На Площади Независимости в центре Киева прошла акция против трудовых мигрантов. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер», опубликовав видео с места событий.

«Инсайдер», опубликовав видео с места событий.

Участники митинга вышли с плакатами, на которых был написан лозунг: «Мигрантам — повестка».

Судя по опубликованным кадрам, протест проходил прямо на Майдане. Информации о числе участников акции пока нет.

Киевские власти на момент публикации официально не комментировали происходящее.

На фоне дефицита рабочей силы украинские эксперты ранее заявляли, что стране ежегодно требуется от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов.

По их данным, чаще всего на Украине работают граждане Бангладеш, Индии, Китая, Турции и Узбекистана. Основная часть иностранной рабочей силы занята в строительстве, торговле и промышленности.