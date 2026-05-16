Расчет FPV-дронов в составе 14-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил самоходную артиллерийскую установку боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве объяснили, что на данный момент подразделения группировки наступают одновременно на нескольких направлениях. Их основная задача - создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Войска продвигаются вперед ежесуточно. Они теснят противника от российской границы. Дроноводы группировки «Север» выслеживают и уничтожают различные беспилотники противника, разведывательные и ударные. Они бьют по скоплениям живой силы ВСУ и боевой технике националистов.

Бойцы ВС РФ проводят комплексную работу. Не только совершают вылеты боевыми дронами, но постоянно проводят разведку и корректировку огня артиллерии. Операторы БПЛА также ведут объективный контроль огневого поражения боевиков. Пилоты FPV-дронов несут круглосуточное дежурство. Они активно поддерживают с воздуха наших штурмовиков, продвигающихся вглубь вражеской обороны.

Один из расчетов FPV-дронов на оптоволоконном управлении в составе 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса уничтожил самоходку ВСУ в Харьковской области. На кадрах видно, как расчет, выслушав задачу, поднял заранее подготовленный беспилотник. В Минобороны отметили, что для уничтожения вражеской техники зачастую требуется 2-3 дрона.

Пока беспилотник находился в небе, инженер подготовил и выставил на позицию следующий дрон. После поражения цели сразу поступает новая задача. БПЛА поднимается в воздух и приступает к поиску цели.

Управление ведется круглосуточно. Развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны. Они позволяют обеспечить подразделения качественной связью.

Уничтожение техники, опорников и живой силы боевиков снижает боеготовность ВСУ. Благодаря этому бойцы группировки «Север» неуклонно расширяют буферную зону безопасности.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты БПЛА в группировки «Центр» уничтожили вражеский блиндаж с живой силой на Добропольском направлении. Бойцы ВС РФ обнаружили замаскированное оборудование связи и перемещение пехоты противника, укрывшейся в укрепленном блиндаже. С помощью разведывательного дрона цель была зафиксирована и взята под непрерывный контроль.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.