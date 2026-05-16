В России объяснили, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для NEWS.ru заявил, что успешно повторить операцию «Поток», проведённую российскими войсками, вооружённым силам Украины (ВСУ) не позволили дилетантство и непрофессионализм.

По словам аналитика, украинские бойцы, вероятно, просто решили копать землю, не учитывая важные аспекты, такие как состояние грунта и уровень воды.

Такой подход, по мнению эксперта, свидетельствует о нехватке навыков и нормальных инженерных войск, необходимых для выполнения подобных задач.

Эксперт также подчеркнул, что за время конфликта стороны часто перенимали опыт друг у друга, но Украина в этом отношении перенимала больше у России. Например, российские войска использовали самодельные конструкции для защиты от дронов, которые позже начали применять и ВСУ.

Ранее СМИ писали, что под Купянском попытка украинских военнослужащих организовать скрытый проход в тыл российских позиций через подземный тоннель обернулась гибелью личного состава из-за внезапного обрушения грунта. Таким образом они пытались повторить легендарную операцию российских военных "Поток".