Зеленский выпросил у Макрона защиту от баллистики
Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив срочные поставки систем ПВО и расширение военного сотрудничества на фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре.
«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны детально обсудили возможности по отражению ракетных атак, при этом французский лидер подтвердил готовность Парижа усиливать противовоздушную оборону Украины уже в ближайшее время.
Кроме того, лидеры коснулись геополитических интересов в третьих странах. Как сообщил Зеленский, Эмманюэль Макрон проинформировал его о результатах своих визитов в государства Африки.