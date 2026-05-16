Зеленский выпросил у Макрона защиту от баллистики

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив срочные поставки систем ПВО и расширение военного сотрудничества на фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре.

«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны детально обсудили возможности по отражению ракетных атак, при этом французский лидер подтвердил готовность Парижа усиливать противовоздушную оборону Украины уже в ближайшее время.

«Говорили также о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время. Франция поддерживает Украину и понимает, насколько важный шаг для всех украинцев», — отметил Зеленский, комментируя перспективы вступления страны в Евросоюз.

Кроме того, лидеры коснулись геополитических интересов в третьих странах. Как сообщил Зеленский, Эмманюэль Макрон проинформировал его о результатах своих визитов в государства Африки.