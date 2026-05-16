Эрдоган объяснил ситуацию с проблемными F-35

Турция продолжает вести переговоры с США о покупке истребителей F-35. При этом работа над созданием национального аналога не прекращается. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Турецкий лидер пообщался с журналистами в самолете, когда возвращался из Казахстана. Ему задали вопрос о поставках американских истребителей последнего поколения.

«Наши требования по поводу F-35 всем известны. Наши коллеги продолжают вести переговоры со своими американскими партнерами. Мы надеемся на положительный результат», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также добилась прогресса в создании своего истребителя пятого поколения KAAN. После его вывода в производство начнется «новая глава» оборонной промышленности.

Минобороны Турции уже официально заказало 20 самолетов KAAN Block 10 у компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). При этом на прототипе KAAN стоит американский двигатель. В Анкаре хотят создать отечественный аналог к 2032 году.

Сейчас Турция требует от США вернуть деньги или передать истребители F-35, за которые страна уже заплатила до своего исключения из программы из-за покупки российских комплексов С-400.