ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотный аппарат упал недалеко от энергоблоков. Взрыва не произошло, сообщили в пресс-службе станции.

Инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим. На месте происшествия работают специалисты. Они проводят обследование территории.

Запорожская атомная электростанция продолжает действовать в обычном режиме. Все технологические процессы выполняются в соответствии с нормами, а параметры безопасности строго контролируются. Радиационный фон на территории станции и в зоне контроля остается в пределах допустимых значений.

Атаку на крупнейший ядерный объект в Европе на ЗАЭС назвали беспрецедентным событием. Удары по атомной электростанции можно расценивать как нарушение всех возможных границ, проявление ядерного терроризма и безответственного поведения, которое может поставить под угрозу безопасность целого региона, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе два человека пострадали при атаках украинских беспилотников на Запорожскую АЭС. Были повреждены объекты инфраструктуры и жилые здания. Один дрон взорвался на детской площадке.