Назван регион, откуда запустили БПЛА для атаки на Ростов-на-Дону

Украинские боевики запустили дроны на Ростов-на-Дону из Одесской области, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

В субботу, 16 мая, глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в соцсетях, что минувшей ночью вражеские беспилотники были уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Позже губернатор добавил, что утром и днем 16 мая дроны были уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

По мнению Кондратьева, операторы ВСУ могли запустить комплексы из ближайшего украинского региона, с высокой долей вероятности, из Одесской области.

Академик уточнил, что после запуска дроны на малой высоте проскользнули над Перекопским перешейком в районе Красноперекопска, затем проследовали в сторону Ростова-на-Дону над Азовским морем.

Ранее Кондратьев сообщил, что украинские военные запустили беспилотники в сторону Сочи с гражданских кораблей, которые выполняют мирные транспортные миссии в Черном море.