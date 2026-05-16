Раскрыты риски запуска дронов в сторону России над странами Балтии
Запуск дронов через воздушное пространство Латвии и Эстонии в сторону объектов на территории России только в исключительных случаях приведет к проблемам для руководства Украины, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт Евгений Михайлов.
Силовые ведомства стран Балтии, Финляндии, Швеции, Дании в последние месяцы неоднократно фиксировали в воздушном пространстве дроны различных типов, предположительно запущенные украинскими операторами.
Беспилотники, по данным массмедиа, беспрепятственно следовали по направлению к целям на территории России, свободно пересекали границы стран НАТО. Вместе с тем, Киев во всех случаях не информировал партнеров о запуске дронов.
Михайлов подчеркнул, что власти Украины столь небрежно относятся к северным странам в связи с тем, что рассчитывают на покровительство со стороны Западной Европы, США.
По его мнению, страны макрорегиона могут намеренно пропускать украинские дроны на свою территорию.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа потребовал сбивать любые беспилотники, замеченные в небе над республикой.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, заметил, в свою очередь, что обнаруженные в Финляндии и Эстонии БПЛА относятся к ближнему типу дронов, с дальностью полета до 350-500 км.
Следовательно, подчеркнул эксперт, с высокой долей вероятности, они были запущены с территории республик, либо с судна, проходившего в районе их побережья.