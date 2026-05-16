Раскрыты риски запуска дронов в сторону России над странами Балтии

Запуск дронов через воздушное пространство Латвии и Эстонии в сторону объектов на территории России только в исключительных случаях приведет к проблемам для руководства Украины, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт Евгений Михайлов.

Силовые ведомства стран Балтии, Финляндии, Швеции, Дании в последние месяцы неоднократно фиксировали в воздушном пространстве дроны различных типов, предположительно запущенные украинскими операторами.

Беспилотники, по данным массмедиа, беспрепятственно следовали по направлению к целям на территории России, свободно пересекали границы стран НАТО. Вместе с тем, Киев во всех случаях не информировал партнеров о запуске дронов.

Михайлов подчеркнул, что власти Украины столь небрежно относятся к северным странам в связи с тем, что рассчитывают на покровительство со стороны Западной Европы, США.

«Последствий для Киева никаких не будет, пока Россия не разгромит киевский режим. Или пока случайный дрон не залетит в правительство Финляндии, Эстонии или, например, Латвии. Хотя есть сомнения в зубастости политиков этих стран», — разъяснил аналитик.

По его мнению, страны макрорегиона могут намеренно пропускать украинские дроны на свою территорию.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа потребовал сбивать любые беспилотники, замеченные в небе над республикой.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, заметил, в свою очередь, что обнаруженные в Финляндии и Эстонии БПЛА относятся к ближнему типу дронов, с дальностью полета до 350-500 км.

ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Следовательно, подчеркнул эксперт, с высокой долей вероятности, они были запущены с территории республик, либо с судна, проходившего в районе их побережья.