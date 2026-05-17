Белоусов поздравил ВС России с взятием под контроль Боровой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с взятием под контроль населённого пункта Боровая в Харьковской области.

«Вами сделан серьёзный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за верность воинскому долгу и присяге, а также проявленные смелость и отвагу.

Накануне стало известно, что российские войска освободили населённые пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.