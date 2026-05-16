ОАЭ планируют построить нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году

ОАЭ планируют построить новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на планы компании ADNOC.

Проект позволит экспортировать нефть напрямую через порт Эль-Фуджайра, минуя районы возможного военного конфликта. По данным телеканала, новый трубопровод должен вдвое увеличить экспортные мощности компании.

Сейчас ОАЭ используют нефтепровод ADCOP протяженностью около 400 километров, однако его пропускной способности недостаточно. При этом порт Эль-Фуджайра в последние годы неоднократно подвергался атакам беспилотников и обстрелам.

Как отмечает Al Arabiya, несмотря на риски, других вариантов для расширения экспортных поставок у ОАЭ сейчас нет. Порт Эль-Фуджайра остается одним из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти.

Президент США Дональд Трамп 12 апреля объявил, что Военно-морские силы страны начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Экс-советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи отметил, что любые попытки США устроить морскую блокаду «обречены на провал».