Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, сбит один беспилотник. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА в районе Качи", - написал он.

По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не повреждены, добавил губернатор.

8 мая силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на город. Тогда уничтожили четыре дрона в районе Северной стороны и Фиолента. По информации от спасательной службы Севастополя, городские объекты при атаке не были повреждены. На территории города действовала воздушная тревога.

Накануне в оперштабе Белгородской области сообщали, что в результате детонации дрона под столицей региона получили ранения четыре человека. Пострадавших госпитализировали в больницу N2 Белгорода.