Белоусов обратился к российским военным

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка в Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед <...> освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — следует из поздравительной телеграммы министра обороны.

Глава российского военного ведомства отметил, что полк успешно выполняет задачи на одном из самых ответственных участков зоны спецоперации, а его бойцы мужественно исполняют воинский долг, проявляя образцы храбрости и самоотверженности в боях с ВСУ.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль военнослужащими группировки «Запад» двух населенных пунктов в Харьковской области — Боровой и Кутьковки.