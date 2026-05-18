Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Великобритания вербует наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из наркокартелей Латинской Америки. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мирошник уточнил, что среди украинских наемников много колумбийцев, никарагуанцев, а также есть бразильцы и аргентинцы.

«Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели», — подчеркнул он.

Ранее колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о вербовке в ВСУ. Он рассказал, что познакомился с вербовщиком во время подработки в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах ВСУ в качестве повара.