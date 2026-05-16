Дроны ударили по блиндажу ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» уничтожили вражеский блиндаж с живой силой на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военнослужащие обнаружили замаскированное оборудование связи и перемещение пехоты противника, укрывшейся в укрепленном блиндаже. С помощью разведывательного дрона цель была зафиксирована и взята под непрерывный контроль.

После этого операторы ударных беспилотников перешли к оперативным и скоординированным действиям. Они нанесли точные удары по выявленным укрытиям, уничтожив вражеские цели.

Ранее российское оборонное ведомство делилось кадрами срыва ротации врага в Харьковской области. Сообщалось, что операторы FPV-дронов обнаружили пикап противника, который направлялся на позиции. После того, как вражеская машина добралась до места ротации – беспилотники нанесли высокоточный удар по ней.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.