Дроны ударили по блиндажу ВСУ на Добропольском направлении
Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» уничтожили вражеский блиндаж с живой силой на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщает Минобороны России.
Российские военнослужащие обнаружили замаскированное оборудование связи и перемещение пехоты противника, укрывшейся в укрепленном блиндаже. С помощью разведывательного дрона цель была зафиксирована и взята под непрерывный контроль.
После этого операторы ударных беспилотников перешли к оперативным и скоординированным действиям. Они нанесли точные удары по выявленным укрытиям, уничтожив вражеские цели.
Ранее российское оборонное ведомство делилось кадрами срыва ротации врага в Харьковской области. Сообщалось, что операторы FPV-дронов обнаружили пикап противника, который направлялся на позиции. После того, как вражеская машина добралась до места ротации – беспилотники нанесли высокоточный удар по ней.
