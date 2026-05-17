Экс-премьер Украины указал на серьезный сигнал от России Западу

Испытания стратегического ракетного комплекса "Сармат" являются серьезным сигналом от России и помогут Западу одуматься в отношении украинского вопроса. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010-2014 годах).

"Последние испытания "Сармата", [крылатой ракеты глобальной дальности] "Буревестника", [подводного аппарата] "Посейдона" - это сигнал очень серьезный, который означает: "Ребята, играться не надо". Пока только один сигнал", - сказал Азаров.

Он отметил, что такие сигналы должны стать систематическими, "в этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается".

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой межконтинентальной баллистической ракетой полк до конца года. Путин указывал, что "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире - вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км.