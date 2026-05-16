Дорогое решето: почему Россия легко пробьет "Золотой купол" Трампа

Амбициозный проект президента США Дональда Трампа по созданию глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 1,2 триллиона долларов рискует обернуться масштабным техническим и финансовым провалом. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, новый отчет бюджетного управления Конгресса США ставит под сомнение способность щита отразить реальную угрозу со стороны ведущих ядерных держав.

«Золотой купол не станет непробиваемым щитом и не сможет в полной мере отразить массированный удар, который могли бы нанести Россия или Китай», — говорится в анализе ведомства.

Несмотря на то что система может быть эффективна против одиночных пусков со стороны КНДР, она оказывается бессильна перед синхронной атакой современных гиперзвуковых и баллистических ракет.

Проблема заключается в колоссальных масштабах необходимых ресурсов, которые все равно не дают гарантии безопасности. Эксперты издания подчеркивают, что для нейтрализации даже ограниченной атаки из десяти одновременных ракетных ударов Соединенным Штатам придется развернуть в космосе беспрецедентную группировку.

«Для этого в течение 20 лет потребовалось бы порядка 30 тысяч спутников», — указывают авторы доклада, уточняя, что 60% трат уйдет на поддержание 7800 космических перехватчиков.

Несмотря на обещание Дональда Трампа «довести работу, которую 40 лет назад начал президент Рейган, до конца», специалисты полагают, что «Золотой купол» останется лишь самой дорогой иллюзией Пентагона, неспособной защитить Америку от массированного столкновения.