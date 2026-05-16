$73.1385.18

Экс-директор ЦРУ считает, что РФ сдерживается и не использует на Украине весь потенциал

Газета.Ru

Россия до сих пор не использовала против Украины весь свой военный потенциал. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала профессора международных отношений в России Гленна Дизена.

Экс-директор ЦРУ считает, что РФ сдерживается и не использует на Украине весь потенциал
© РИА Новости
"Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал", — сказал он.

По его словам, у России есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против Украины, однако российские войска этого не делают.

При этом он считает, что ситуация движется в очень опасную сторону. По его мнению, если США в ближайшее время не используют свое "оставшееся влияние, чтобы направить конфликт на Украине к какому-либо компромиссу, то, думаю, уже к осени мы можем оказаться в зоне серьезного риска".

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты "Сармат". По его словам, ракета превосходит своего предшественника — ракету "Воевода" — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство уже до конца года.