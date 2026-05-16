Под Купянском попытка украинских военнослужащих организовать скрытый проход в тыл российских позиций через подземный тоннель обернулась гибелью личного состава из-за внезапного обрушения грунта.

Таким образом они пытались повторить легендарную операцию российских военных "Поток".

«Для этого группу ВСУшников несколько ночей подряд подвозили к специальному месту, где они должны были сделать огромный тоннель», — сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, украинское командование рассчитывало создать ремейк успешной российской операции "Поток" в Курской области, когда бойцам ВС РФ удалось зайти в тыл противника через трубу.

Однако технические ошибки привели к катастрофическим последствиям уже в начале работ.

«Пробить удалось только 5 метров — после этого всё разрушилось на глубине в 5–6 метров. На месте остались лишь конечности бойцов ВСУ, засыпанных слоем земли», — говорится в публикации.

Российские подразделения продолжают регулярно наносить удары по скоплениям живой силы противника в Харьковской области. Все попытки украинских формирований атаковать или закрепиться на окраинах Купянска остаются безуспешными.