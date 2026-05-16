Бойцы «Севера» уничтожили группу пехоты в Сумской области

В Сумской области танкисты группировки войск «Север» уничтожили группу украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил командир танка с позывным «Акула».

По его словам, экипаж танка Т-80БВМ работал в паре с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем. Российские операторы БПЛА застали противника в момент подготовки к выезду на позиции для проведения ротации. После чего были переданы координаты экипажу танка и нанесен удар, добавил командир.

«В результате нанесения удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, два пикапа и пункт временной размещения», — пояснил «Акула».

После нанесения удара осколочно-фугасными боеприпасами российские военные сменили огневую позицию и продолжили нести круглосуточное боевое дежурство.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль группировкой войск «Запад» двух населенных пунктов в Харьковской области — села Кутьковка и поселка Боровая.