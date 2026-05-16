Герасимов сообщил о контроле ВС РФ над 85% территории Красного Лимана

Российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в своем Telegram-канале. Он рассказал, что штурмовые подразделения 25-й армии ведут уличные бои в населенном пункте, который является крупным административным центром и железнодорожным узлом. "Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы", - сказал Герасимов. Кроме того, сообщил генерал, продолжаются уличные бои в Великой Шапковке, Шийковке, Новом Мире, Дружелюбовкае и Чернещине,.20-я армия наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. 14 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска берут Красный Лиман в огневой мешок. По его данным, бои продолжаются на северо-западе города.