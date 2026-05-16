Наемники из стран Прибалтики и Восточной Европы начали покидать Украину и искать работу в менее опасных конфликтах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, среди иностранных бойцов растет число тех, кто решил уехать после участия в боевых действиях.

Мирошник утверждает, что европейские и прибалтийские наемники «уже навоевались» и теперь ищут места, где уровень опасности значительно ниже.

Он также заявил, что на смену уехавшим чаще приходят люди, приехавшие ради заработка, а также лица с криминальным прошлым.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по иностранным наемникам на Украине. В ведомстве заявляли, что украинская сторона использует их как «пушечное мясо».

Сами иностранные бойцы в интервью западным СМИ и блогерам не раз жаловались на плохую координацию действий со стороны украинского командования и высокий уровень потерь.

Некоторые из них отмечали, что интенсивность боев на Украине значительно выше, чем в конфликтах, с которыми они сталкивались ранее на Ближнем Востоке или в Афганистане.