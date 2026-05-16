Дроны "Севера" за неделю уничтожили около 40 авто ВСУ

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили около 40 автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения с позывным Фунтик.

"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск БПС (беспилотных систем - прим. ТАСС) пикапы и автомобили ВСУ не остаются незамеченными при попытках проведения ротации личного состава и доставки продовольствия на позиции. Координаты цели сразу же передаются операторам FPV-дронов, которые дежурят в необходимом районе. После доразведки дроны поражают технику боевиков на дорогах и при подъезде к позициям", - рассказал он.

Дроны "Севера" срывают ротации и доставку боеприпасов, продовольствия и необходимых технических средств на позиции противника, тем самым ВСУ постепенно теряют связь с командованием. В дальнейшем они уничтожаются расчетами войск БПС, артиллерийских орудий и бойцами штурмовых групп.

Отмечается, что для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи. Благодаря качественному соединению управление подразделениями ведется бесперебойно и круглосуточно. Объективный контроль ведется в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения. Работа координируется исключительно в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.