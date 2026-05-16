Герасимов раскрыл темпы освобождения Красного Лимана

ВС РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана, под контролем находится 85% территории города.
Уничтожаются формирования ВСУ на территории Национального парка "Святые горы", сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Штурмовые подразделения 25-й армии [группировки войск "Запад"] продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы", - сказал он во время посещения группировки "Запад".