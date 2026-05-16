Боевики ВСУ начали применять новые мины в зоне СВО

Военнослужащий 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Краб» сообщил РИА Новости о применении украинскими формированиями нового типа дистанционно устанавливаемых мин на добропольском участке фронта.

По словам командира минометного расчета, действующего в составе группировки «Центр», противник начал активно разбрасывать с тяжелых беспилотников круглые боеприпасы в корпусе темного, преимущественно зеленого цвета, которые в войсках уже прозвали «лягушками».

Как отметил военнослужащий, мощность этих инженерных боеприпасов сопоставима с магнитными минами: они представляют серьезную угрозу как для легкой техники вроде квадроциклов, так и для живой силы, будучи способными не только нанести тяжелые увечья, но и гарантированно убить.

Ранее сообщалось, что украинские военные использовали подземные коммуникации для скрытого перемещения в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области.