В Запорожской области бойцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали очень много подземных туннелей под домами. Об этом сообщил РИА Новости командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп.

По его словам, сооружения обнаружили в районе населенного пункта Чаривное.

«Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора», — отметил он.

Комбат отметил, что особенностью Чаривного являются две основные улицы, которые разделены пустым пространством почти в километр.

Собеседник агентства добавил, что операторы разведывательных дронов наносили на карты точки входов и выходов из туннелей.

«Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», — рассказал он.

Ранее бойцы ВС России нашли подземный пулеметный город ВСУ под Графским. До этого российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый ВСУ на константиновском направлении. Командир расчета БПЛА с позывным Дава рассказал, что длина тоннеля составляла 700 метров.