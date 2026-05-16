В США предупредили Украину о возможностях России
Россия не применяет против Украины весь свой военный потенциал. Об этом предупредил бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб.
По мнению аналитика, ситуация на Украине движется «к очень опасной ситуации». Он подчеркнул, что в случае, если США не смогут использовать «свое оставшееся влияние» для достижения компромисса по украинскому кризису, то уже к осени мир может оказаться в «зоне серьезного риска».
Ранее Биб рассказал об отсутствии систем противовоздушной обороны (ПВО) у Украины.
«В течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать», — подчеркнул он.