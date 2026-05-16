Стало известно о развертывании прокси-войны против России

Киев методично расширяет антироссийскую деятельность далеко за пределами зоны СВО, делая ставку на прокси-конфликты. Об этом заявил «Известиям» посол России в Судане Андрей Черновол.

Как он рассказал, в рядах мятежных Сил быстрого реагирования (СБР) могут действовать сотни украинских инструкторов и операторов беспилотников. По данным ООН, с января по апрель 2026 года удары дронов стали причиной 80% смертей среди гражданского населения в суданском конфликте.

Африканский трек Киева не ограничивается Суданом, считает дипломат. Украинские специалисты по БПЛА были замечены в Мали, ДР Конго, ЦАР и Чаде, где они обучали местные вооружённые группировки.

Названа цель Украины в Африке

Замдиректора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов пояснил, что Украина пытается позиционировать себя перед Западом как глобальную «анти-Россию». Однако серьёзного экономического или политического предложения африканским государствам у Киева нет, говорится в публикации.