Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил о продолжении масштабных следственных действий по фиксации преступлений киевского режима в Луганской Народной Республике.

По его словам, на территории Северодонецка по инициативе Следственного комитета и при содействии волонтеров планомерно ведутся эксгумационные работы в лесном массиве, где в период боевых действий было обнаружено массовое захоронение гражданских лиц. В настоящий момент специалисты извлекают тела для установления точных причин гибели и выяснения обстоятельств, при которых люди попали в эту могилу.

Ранее РИА Новости сообщало, что на месте одного из крупнейших захоронений жертв украинской агрессии работают офицеры Главного следственного управления СК России и сотрудники судебно-экспертного центра при поддержке Военной комендатуры ЛНР.

