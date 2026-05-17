В граничащей с Россией стране в воздух экстренно подняли истребители

На юго-востоке Финляндии подняли истребители Hornet на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что тревогу подняли в приграничных районах Латвии. Силы обороны Финляндии подтвердили Yle, что меры по контролю были усилены.

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии заявили о нарушении воздушного пространства страны неизвестным беспилотником. Представитель NBS, полковник Марис Тутиньш сообщил, что информация о возможной угрозе в небе Латвии поступила около 6 утра. По предварительным данным, дрон заметили в небе над муниципалитетом Краслава, граничащим с Белоруссией. Позже он вылетел из страны над муниципалитетом Лудза, граничащим с Россией. В связи с инцидентом в воздух были подняты истребители Балтийской миссии НАТО по воздушной полиции.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину более четко контролировать свои БПЛА, которые стали залетать в воздушное пространство стран Прибалтики. Министр посоветовал украинской стороне держать свои беспилотники подальше от Эстонии. Он добавил, что все происходящее «требует уточнения и разъяснения».

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.