Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», дважды передала одно слово за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Как сообщает источник, 15 мая в эфире станции дважды за дверь прозвучало слово «мячохлеб». Разница между сообщениями составила почти час. Как и всегда, значение шифра остается неизвестным.

«У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735 <...> НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735», — передала станция.

Станция УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой российских военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры из слов и цифр.

Ранее в эфире УВБ-76 прозвучало слово «суперзвезда».