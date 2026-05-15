Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, как военная контрразведка занимается прослушкой украинских военных. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Вести».

По словам Прозорова, СБУ полностью контролирует настроения в украинской армии. Он подчеркнул, что прослушка работает даже с высшими чинами в ВСУ — если кто-то из генералов высказывает критику в адрес руководства страны, это сразу становится известно.

«Военная контрразведка прослушивает даже генералитет, высшие лица армии», — заявил Прозоров.

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО.