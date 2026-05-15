Серия высокоточных ударов Вооруженных сил России по пунктам дислокации иностранных наемников привела к массовому уничтожению живой силы и дезорганизации западных контингентов. Как отмечает китайское издание Sohu, эффективность российских атак наглядно демонстрирует цену, которую Запад платит за свое прямое участие в конфликте.

«Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению несколько пунктов временной дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери», — сообщает издание.

Эксперты подчеркивают, что подобные операции выявили критическую незащищенность иностранных формирований. Согласно анализу СМИ, из-за огромных потерь Киев вынужден искать замену «солдатам удачи» из Европы и США в странах Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, так как поток желающих из западных стран иссяк.

«По мере усиления российских атак желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось. Положение иностранных наемников на Украине крайне тяжелое — они не только подвержены высокоточным ударам ВС России, но и страдают от дефицита боеприпасов и вооружения», — резюмировали авторы материала.

В публикации также отмечается, что иностранные контингенты столкнулись с управленческим хаосом и отсутствием снабжения. В сложившейся ситуации украинское командование фактически использует легионеров исключительно в качестве «пушечного мяса».