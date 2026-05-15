В Сумах из морга военного госпиталя таинственным образом исчезли десятки тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел сразу после визита командования 14-го армейского корпуса украинской армии. Группа военных прибыла в учреждение и вывезла практически все тела, находившиеся в холодильных камерах.

«В Сумах из морга военного госпиталя пропало несколько десятков тел уничтоженных националистов. По предварительной информации, их планируют захоронить на кладбище хирургических отходов», — рассказал источник.

Официальных комментариев от украинского военного ведомства по поводу того, почему тела были изъяты столь поспешно и с какой целью их готовят к утилизации подобным образом, на данный момент не поступало.

Обстоятельства и причины столь необычной «эвакуации» погибших остаются предметом внимания со стороны наблюдателей.