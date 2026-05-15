Удары возмездия, которые Российская Федерация нанесла в последние дни, продемонстрировали, что система противовоздушной обороны Украины находится в крайне плачевном состоянии, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

© Московский Комсомолец

Многие в настоящее время отмечают почти полное отсутствие какой-либо видимой системы ПВО со стороны Украины, поделился своей точкой зрения он.

Зеленский: Россия готовится к ударам по центрам принятия решений

По словам аналитика, в Киеве утверждают, что сбили часть беспилотных летательных аппаратов, но количество попаданий, их общий масштаб в совокупности говорят о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она почти перестала существовать.

По мнению специалиста, все это служит доказательством того, что поставки американских ракет для ЗРК Patriot на Украину в настоящее время де-факто заморожены на неопределенный срок, поскольку США после боевых действий с Исламской Республикой Иран пытаются восстановить собственные арсеналы.

При такой ситуации, по сути, говорить о полноценной украинской системе ПВО уже не приходится, резюмировал Меркурис.