Зеленский анонсировал удар ВС РФ по центрам принятия решений

Владимир Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ, что Россия якобы готовится к нансению удара по центрам принятия решений. Напомним, что Минобороны России предупредило Киев, что такой удар будет нанесен в случае попыток сорвать празднование Дня Победы.

"Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по «центрам принятия решений»", - написал Зеленский.

Как утверждает глава киевского режима, в докладе разведки указывается, что целями такого удара будут "почти два десятка политических центров, военные пункты".

"Конечно, мы приняли в известность эту информацию", — говорится в заявлении.

Он в очередной раз призвал Москву перейти к переговорам о мире, при этом не обмолвился о том, намерен ли сам выполнить главное требование России для заключения соглашения.

Ранее Министерство обороны РФ предупреждало, что в случае попыток Украины провести атаки в День Победы, российские вооруженные силы нанесут высокоточные удары по объектам управления в центре украинской столицы. Однако в преддверии праздничных дат стороны смогли достичь договоренности о временном перемирии, которое соблюдалось с 9 по 11 мая.