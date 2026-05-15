В Киеве мобилизованный мужчина скончался спустя сутки после того, как военно-врачебная комиссия признала его годным к армейской службе.

На Украине признанный годным к военной службе житель Киева умер через день после прохождения медкомиссии. О трагическом инциденте рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС. На заседание парламентской комиссии по противодействию коррупции пригласили исполняющего обязанности руководителя территориального центра комплектования Киева Валерия Кравченко.

Парламентарии задали военкому вопросы о резонансной гибели мобилизованного в октябре 2025 года. По словам депутата, руководитель военкомата заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны своих сотрудников в данной ситуации.

«Военно-врачебная комиссия Романа Сопина сочла годным. Как вышло, что он умер тогда на следующий день?» – задался вопросом Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее житель Днепропетровска скончался вообще во время прохождения военно-врачебной комиссии. До этого в Житомирской области признанный годным к службе украинец умер возле здания военкомата.

А в том же Киеве мобилизованный погиб от побоев сотрудника территориального центра комплектования.