Страны ЕС сорвали график поставок истребителей F-16 Украине

США одобрили передачу Украине европейских F-16 еще два года назад, но Киев до сих пор ждет поставки большей части этих истребителей. Речь идет о самолетах, обещанных Украине Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией, пишет The National Interest.

© Zuma/TACC

Норвегия и Бельгия были вынуждены отложить отправку своих самолетов. Задержка связана с необходимостью ремонта и проблемами с получением новых истребителей F-35 Lightning II, которые должны заменить устаревающие Fighting Falcon.

Бельгийские СМИ ранее сообщили, что Украина получит в общей сложности 52 истребителя F-16 - это значительно больше первоначально обещанных 30 машин. Поставки планировалось завершить к 2028 году, но теперь ясно, что ждать их прибытия Киеву придется дольше.

ВС РФ ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16

Первый F-35 прибыл в Бельгию только в ноябре 2025 года. Задержки с получением самолетов Lightning II означают, что Бельгии приходится эксплуатировать свои старые Fighting Falcon до полной интеграции истребителей пятого поколения.

Кроме того, четыре F-16 могут остаться в Бельгии для обучения. Это означает, что в 2026 году на Украину будут отправлены только три самолета, затем пять в 2027 году, 15 в 2028 году и 27 в 2029 году.