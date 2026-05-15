Стали известны детали схемы Трампа по выводу войск из Европы

Пентагон нашел способ сократить американское присутствие в Европе, избежав при этом логистических проблем, рассказал CNN. Ведомство решило отменить плановые ротации и развернуть назад уже прибывшие подразделения.

На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет внезапно отменил переброску двух американских военных контингентов в Европу и распорядился вывести часть персонала с континента.

Два представителя Пентагона рассказали CNN, что Хегсет стремится сократить численность войск США в Европе после критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Трамп был недоволен уровнем поддержки, которую Европа предоставила США во время войны с Ираном.

Меморандум, подписанный Хегсетом, резко остановил плановую переброску 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была нести службу в Польше, странах Балтии и Румынии. Часть личного состава бригады уже прибыла в Европу, но теперь эти военнослужащие обязаны вернуться в США.

Меморандум также отменяет запланированную переброску в Германию батальона, специализация которого - запуск ракет большой дальности. Кроме того, Хегсет распорядился вывести командование в Европе, курирующее эти оборонные мощности.

Речь идет о внушительных цифрах: 4 700 человек из бронетанковой бригады и более 500 ракетчиков. На 2025 год в Германии было дислоцировано около 38 тысяч американских военных, а всего в Европе - 80 тысяч.

Эти перемены последовали за критикой Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Мерц ранее заявил, что США подвергаются «унижению» со стороны Ирана.

По версии CNN, отмена плановых ротаций стала для Пентагона удобным способом быстро сократить численность войск «на бумаге». Это проще, чем вывозить военных, постоянно живущих в Германии годами вместе с семьями.

В распоряжении CNN оказались внутренние тезисы Пентагона, которые прямо связывают нынешние сокращения с раздражением в адрес Европы и, в частности, Германии. В документах подчеркивается, что европейские страны «не подставили плечо, когда Америка в них нуждалась», а риторику немецких властей в ведомстве назвали «неуместной и деструктивной».

Батальон, специализирующийся на ракетах большой дальности планировалось перебросить в Германию в конце этого года.

Газета The Wall Street Journal ранее рассказала, что Трамп приказал вывести из Германии пять тысяч американских военных. В Пентагоне сообщили, что вывод войск займет от шести месяцев до года. Также Трамп отменил решение экс-президента Джо Байдена развернуть в Германии еще один батальон в конце 2026 года.