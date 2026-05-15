Польша применила космическую разведку против России

Польская армия получила собственную спутниковую систему, которая позволяет ей вести наблюдение в глубине России. Как сообщает польский портал Interia, об этом заявил президент компании ICEYE Витольд Виткович.

По его словам, на орбите уже находятся четыре спутника. Первый из них вышел на орбиту в ноябре 2025 года, еще два в марте, а последний в мае.

«Мы передали нашим вооруженным силам первую оперативную систему спутниковой разведки, которой наши военные управляют суверенно, без помощи союзников», — заявил Виткович.

Система уже работает на армию и представляет военным информацию. 6 мая компания опубликовала фотографии, на которых можно увидеть базу российского Северного флота. Виткович подтвердил факт съемки порта.

«Польша вышла с ними на другой уровень взаимодействия, потому что мы как государство теперь не только что-то получаем от союзников, но и можем с ними делиться тем, что есть у нас», — сказал глава ICEYE.

Виткович добавил, что благодаря развитию технологий можно создавать целые спутниковые группировки. Кроме того, сократилось время доставки спутниками информации.