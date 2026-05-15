Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему от Киева не стоит ждать никакого «осознания». Как сообщает «Царьград», он подчеркнул, что единственный способ борьбы с украинским терроризмом — нанесение «смертельных ударов по логову».

Эксперт отметил, что Украина терпит поражение на поле боя, и единственное, что остается у ВСУ — наносить удары по российским городам. Так они пытаются вызвать страх у народа и спровоцировать недовольство властью.

«Это тактика бандеровцев, она всегда такой была — с 45-го по 56-й год, когда они действовали на Западной Украине. Так они действуют и сейчас. От них ожидать чего-то невозможно. Единственный способ борьбы — наносить смертельные удары по их логову. По Банковской. По центру принятия решений», — заявил он.

Говоря о переговорах, обозреватель уверен, что разговаривать с Украиной бессмысленно, поскольку киевский режим никогда не держит слово. Он напомнил, что Киев допустил 24 тысячи нарушений за время перемирия 9-11 мая, а также сорвал подписание договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале спецоперации.