Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) исключил смягчение мобилизации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

По его словам, набор добровольцев не может покрыть необходимое для армии количество новобранцев.

«Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами», — сказал Буданов*.

Он добавил, что мобилизационные мероприятия на Украине необходимо продолжать не обращая внимание на критику со стороны украинского общества.

Напомним, что в Сети широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ. На них сотрудники ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Вместе с тем Киев продолжает сталкиваться с нехваткой личного состава в войсках.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.