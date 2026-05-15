В Финляндии неожиданно высказались об инциденте с БПЛА

Финляндия оказалась не готовой к серьезным угрозам, в частности таким как появление БПЛА над столицей, так как обычные жители теряются и не знают, что им делать. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, который стал очевидцем события.

"Это был серьезный инцидент, даже несмотря на отсутствие разрушений. Таким образом мы узнали, что Финляндия не готова к чрезвычайным ситуациям. Люди ходили по городу и не были в курсе указаний властей", - написал политик в X.

Несколькими часами ранее он сообщил о появлении беспилотника над Хельсинки.

"Людям строго предписали оставаться в зданиях. Я сейчас еду на работу, и мне негде спрятаться, - написал Мема в X. - Большинство людей на улицах не понимают, что происходит. Мы ждем инструкций от властей".

Телерадиокомпания Yle сообщила утром 15 мая о том, что над финской областью Уусимаа, административным центром которой является Хельсинки, вероятно, находился дрон. Из-за угрозы, связанной с БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостановили авиасообщение. Сейчас он работает в обычном режиме. Президент страны Александер Стубб после этого заявил об отсутствии прямой военной угрозы.