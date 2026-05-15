Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных — Киеву передадут 526 тел, Москва получит 41 тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

15 мая Россия и Украина также провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

В ведомстве уточнили, что освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их отправят в Россию для лечения и реабилитации.

В апреле «Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека писали, что на Украине обнаружили в семи регионах неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.