Силы Черноморского флота за сутки уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Минобороны России.

В ночь на 17 мая над Севастополем сбили 25 беспилотников, обломки одного из них повредили высоковольтную линию, вызвав перебои с электроснабжением.

Силы ПВО ночью сбили 556 украинских беспилотников над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.